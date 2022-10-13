В России вызвали "на ковер" послов Германии, Дании и Швеции из-за ЧП на "Северных потоках"

В МИД России были вызваны послы Германии, Дании и Швеции. Российские дипломаты выразили демарш послам из-за расследования диверсий на "Северных потоках", в которых не принимают участие росийские специлисты.

"В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение…. к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО "Газпром" к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий, совершенных 26-27 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в МИД РФ, при отказе в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям Москва будет исходить из того, что упомянутым странам "есть что скрывать" или они "покрывают исполнителей этих террористических актов".

"Россия, разумеется, не признает никакие "псевдо­результаты" такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты", - отмечается в сообщении.