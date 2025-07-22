В России придумали "ответ" на последние пакеты санкций ЕС

Российское Министерство иностранных дел назвало новые пакеты санкций ЕС "нелегитимными". В ответ Москва запретила въезд ряду европейских чиновников и представителей государств ЕС.

МИД России уточнил, что речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран ЕС, ответственных за оказание военной помощи Украине, а также тех, кто "подрывает" территориальную целостность РФ и организует блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море.

Также в российском списке лица, которые якобы причастны к "преследованию" московских чиновников за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".

Кроме того, Россия "наказала" тех, кто работает над созданием спецтрибунала, выступает за конфискацию активов, поддерживает антироссийские резолюции и законопроекты.