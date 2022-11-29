В Белгородской области вновь говорят о "прилетах": повреждены газопровод и ЛЭП

В Белгородской области 29 ноября вновь сообщили о взрывах. Как утверждают власти, в результате "прилетов" повреждены газопровод и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам губернатора, взрывы прогремели в Шебекинском округе. В результате чего есть повреждения предприятия, а также газопровода и линии электропередач.

Жертв среди гражданских нет.

Тем временем в белгородских чатах сообщили о работе системы ПВО над областью.