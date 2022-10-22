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Под Белгородом прогремели взрывы: люди в панике пытаются эвакуироваться (видео)

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Суббота 22 октября 2022 14:53
Под Белгородом прогремели взрывы: люди в панике пытаются эвакуироваться (видео) Фото: под Белгородом прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 22 октября, в Шебекино (Белгородская область, Россия) прогремели взрывы, а затем вспыхнул пожар в одном из зданий города. После взрывов местные в панике пытаются самостоятельно эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Как и где именно прогремели взрывы пока непонятно. Однако российские власти уже обвинили ВСУ "в обстреле гражданских объектов". Также пропагандисты сообщают об пострадавших и погибших.

Отметим, что из-за ЧП на телефоны жителей Шебекино начали приходить сообщения с призывом пройти в укрытия. Однако, судя по публикациям местных пабликов, сейчас местные в панике пытаются покинуть город, который полиция уже закрыла на въезд.

На фоне происшествия в Шебекино и близлежащих населенных пунктах начались перебои со светом и водой.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

Стоит отметить, что это уже не первое происшествие в Белгородской области. В частности, 13 октября россияне пытались нанести удар по Харькову. Однако все ракеты самоликвидировались, а одна из них ударила по жилому дому в российском Белгороде.

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