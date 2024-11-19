В Брянской области ночью раздался взрыв: загорелся арсенал ГРАУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды "к их системам". Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

Он рассказал, что по арсеналу был нанесен удар. После этого, судя по кадрам в российских Telegram-каналах, произошел пожар.

Первая атака на арсенал была в октябре

Напомним, что этот же 67-й арсенал ГРАУ был атакован дронами в ночь на 9 октября, о чем официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Операцию осуществили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", - писал Генштаб.

Во время атаки взрывы были зафиксированы на территории объекта. После этого местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.

В Генштабе ВСУ тогда подчеркнули, что поражение подобных арсеналов создает значительные логистические проблемы для войск РФ. Это в свою очередь, существенно снижает наступательный потенциал противника на угрожающих направлениях.

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