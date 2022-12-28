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В России огромная сосулька "приземлилась" на голову генерала МЧС, его госпитализировали

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Среда 28 декабря 2022 17:00
В России огромная сосулька "приземлилась" на голову генерала МЧС, его госпитализировали Фото: в России огромная сосулька "приземлилась" на голову генерала МЧС, его госпитализировали (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Москве директору департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенанту Анатолию Елизарову "прилетела" на голову огромная сосулька. Чиновника госпитализировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Москва24".

Отмечается, что мужчину уже прооперировали, и он находится под наблюдением врачей.

Событие произошло днем 28 декабря. На мужчину упала сосулька из нежилого здания на одной из улиц Москвы. После госпитализации выяснилось, что пострадавшим оказался генерал МЧС.

Местная прокуратура уже начала проверку для установления лиц, ответственных за очистку нежилого здания от снега и льда.

ГСЧС Украины предупреждает

"Всегда должны быть готовы ко всем опасностям, которые готовит для нас зимний период, поэтому заблаговременно предупреждаем о возможных рисках. Одной из таких опасностей традиционно является сосулька. Большая, острая и смертоносная", - пишет пресс-служба.

Как отмечает ГСЧС, стоит обходить места формирования сосулек на крышах и других сооружений, не подходить к фасадам зданий, быть бдительными и смотреть вверх.

"В свою очередь, генералу МЧС из соседней недружественной к нам страны мы желаем еще встретить свою сосульку, которая завершит начатое дело", - добавляет ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Новосибирске вспыхнул сильный пожар на складах.

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