Росії вдається імпортувати західні патрони попри санкції, - Politico

Росія продовжує закуповувати патрони для своїх снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000. Це відбувається в обхід санкцій ЄС через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, одним з імпортерів є ТОВ "Промтехнологія". Ця компанія вже перебуває під санкціями та є виробником снайперські гвинтівки Орсіс Т-5000. Їх помітили на озброєнні у найманців ПВК "Вагнера".

В ході розслідування журналісти Politico знайшли сертифікати цієї компанії на ввезення понад 100 тисяч патронів калібру .338 Lapua Magnum та 5 тисяч гільз такого калібру виробництва американської компанії Hornady.

При цьому у коментарі виданню гендиректор Hornady Стів Горнаді заявив, що його компанія нібито не торгує з Росією.

"Ми категорично не експортуємо нічого в Росію і з 2014 року не маємо дозволу на експорт у Росію. Ми не підтримуємо будь-який продаж нашої продукції будь-якому російському сучому сину, і якщо ми дізнаємося, як вони її купили, - якщо вони дійсно її купили, - ми зробимо все можливе, щоб припинити це", - сказав він.

Крім того, відомо, що ще одна російська компанія "Тетіс" у квітні 2023 року задекларувала імпорт понад 300 тисяч патронів до мисливської нарізної зброї різних калібрів з каталогу тієї ж самої Hornady. Як пише Politico, засновники компанії пов'язані з російським Міноборони.

Також в статті видання фігурує словенська компанія Valerian d.o.o. Вона є виробником патронів калібру .338. І хоча керівництво компанії виключає експорт до Росії, журналісти говорять, що їх могли експортувати через треті країни, зокрема окремі партії експортувались до Киргизстану.

Обхід санкцій ЄС Росією

Росія продовжує закуповувати необхідні матеріали з Європи за такою схемою: європейські компанії продають свою продукцію іншим країнам, а вони, своєю чергою, перепродують матеріали до Росії. Описуючи масштаби такого обходу, координатор санкцій у Державному департаменті США О'Брайєн розповів Politico, що "на початок цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні".

Щоб протистояти такому розвитку подій, в ЄС вирішили обмежити можливості іншим країнам допомагати Росії обходити санкції. Ці наміри мають відобразитися в 11-му пакеті санкцій ЄС.