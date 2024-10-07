ua en ru
Пн, 07 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России украинка получила срок в колонии за "подготовку теракта в Мариуполе"

Понедельник 07 октября 2024 17:19
UA EN RU
В России украинка получила срок в колонии за "подготовку теракта в Мариуполе" Иллюстративное фото: российский суд приговорил к колонии украинку (t.me/uovs_info)
Автор: Иван Носальский

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 26-летнюю Ирину Навальную к 8 годам колонии общего режима. Ее обвинили в "подготовке теракта в Мариуполе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

По версии суда страны-агрессора, Навальная якобы хотела устроить взрыв у здания администрации в оккупированном Мариуполе, когда там проводили "референдум" о вхождении в состав РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также других оккупированных территорий.

Россияне нафантазировали, что Навальная, которая родом из Мариуполя, якобы работала на украинские спецслужбы и получила "от сообщника" 25 тысяч гривен на покупку велосипеда для "конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".

Адвокат девушки Иван Бондаренко рассказал, что будет оспаривать приговор.

Стоит заметить, что о задержании Навальной российские пропагандистские СМИ писали еще 27 сентября 2022 года. Они утверждали, что украинка "признала вину".

В суде Навальная утверждала, что ее пытали сразу после задержания.

"Я говорила, что не совершала никаких преступлений. Меня посадили на стул и стали бить по голове, по ногам, били в ляжку электрошокером. Обещали, что просто так меня уже не отпустят, но если я во всем сознаюсь, то быстрее попаду на обмен с Украиной и поеду к маме", - отмечала она.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского воина Александра Любаса к 20 годам заключения за "попытку высадки в Крыму".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь Суд Теракт Война в Украине
NEWS
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше