России нужна "шок-мобилизация". У Зеленского намекнули, кому выгодно убийство Татарского

"РФ нужна шок-мобилизация своего населения под эгидой "Родина в опасности!", чтобы подбирать "добровольцев"…РФ необходимо оправдать агрессивную войну, чтобы сократить помощь Украине…Делайте правильные выводы о природе любых "терактов" в России", - написал Подоляк.

Убийство Татарского

Напомним, что 2 апреля в российском Санкт-Петербурге в кафе взорвали так называемого военкора Владлена Татарского.

Добавим, что в России уже увидели в ликвидации Татарского якобы украинский след.

Между тем международные эксперты склоняются к мнению, что убийство пропагандиста, которое произошло в баре основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России.

Все, что известно о гибели российского пропагандиста - читайте в материале РБК-Украина.

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