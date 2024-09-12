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В России утверждают об атаке дронов на аэродром "Оленья": что известно

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мурманской области Российской Федерации (РФ) вторые сутки подряд жалуются на атаку дронов. Якобы, пару беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) было сбито возле аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Из-за атаки дронов в двух аэропортах Мурманской области ("Мурмаши" и "Хибины") был введен план "Ковёр".

В частности, якобы, два дрона были сбиты в 7 километрах от аэродрома "Оленя" в Оленегорске.

Фото: Оленегорск (Google maps)

Стоит добавить, что вчера, 11 сентября, россияне уже жаловались на атаку дронов в Мурманской области. БпЛА были обнаружены в районе Североморска, где расположена главная военно-морская база Северного флота РФ.

В частности были закрыты два аэропорта - Мурманска и Апатитов.

Атаки на аэродром "Оленья"

В конце июля источники РБК-Украина рассказали об атаке БпЛА на нефтеперерабатывающий завод и три российских военных аэродрома . Спустя время Главное управление разведки (ГУР) Министерство обороны Украины официально подтвердило эту информацию. Также в разведке рассказали, что в результате удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 .

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Российская Федерация