В России произошел взрыв на танкере, начался пожар: что известно

Сегодня, 25 августа, на российском танкере "Онемен", перевозившем бензин, произошел взрыв и начался пожар. Судно находилось на реке Анадырь в Чукотском автономном округе РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Как пишет российский ресурс, инцидент произошел на малом танкере "Онемен", перевозившем бензин. Причиной взрыва называют пары горючей жидкости.

По имеющимся фотографиям, сила взрыва была такой, что часть палубы над танкером была вырвана. После взрыва произошел пожар, который удалось потушить.

В результате пострадали два человека - капитан и практикант, оба находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Одному из пострадавших провели трепанацию черепа.

Как утверждают российские власти, разлива топлива не произошло, герметичность судна сохранилась. Сейчас "Онэмен" отбуксирован в порт Анадырь.