В России произошел взрыв на танкере, начался пожар: что известно

Понедельник 25 августа 2025 15:53
В России произошел взрыв на танкере, начался пожар: что известно
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 25 августа, на российском танкере "Онемен", перевозившем бензин, произошел взрыв и начался пожар. Судно находилось на реке Анадырь в Чукотском автономном округе РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Как пишет российский ресурс, инцидент произошел на малом танкере "Онемен", перевозившем бензин. Причиной взрыва называют пары горючей жидкости.

По имеющимся фотографиям, сила взрыва была такой, что часть палубы над танкером была вырвана. После взрыва произошел пожар, который удалось потушить.

В результате пострадали два человека - капитан и практикант, оба находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Одному из пострадавших провели трепанацию черепа.

Как утверждают российские власти, разлива топлива не произошло, герметичность судна сохранилась. Сейчас "Онэмен" отбуксирован в порт Анадырь.

В России произошел взрыв на танкере, начался пожар: что известно

Крушение российских танкеров в Черном море

В декабре 2024 года сильный шторм в Керченском проливе привел к аварии двух российских танкеров, "Волгонефть-212" и "Во Волгонефть-239", перевозивших мазут.

В результате аварии в море вылилось от 2400 до 8000 тонн мазута, что привело к экологической катастрофе.

Сначала нефтяные пятна относило к российскому побережью, однако впоследствии они приблизились к оккупированным территориям Украины, а позже достигли берегов Одесской области.

Также пятна нефтепродуктов были обнаружены на Болгарии и Румынии, а еще экологи зафиксировали гибель дельфинов.

