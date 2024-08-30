России стало сложнее рассчитываться с Китаем из-за задержек и больших комиссий, - Reuters

Российские компании все чаще сталкиваются с задержкой платежей и ростом расходов на транзакции с китайскими партнерами. Проблема, затрагивающая десятки миллиардов юаней, значительно обострилась в этом месяце, оставляя транзакции во взвешенном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что в августе на данную ситуацию оказало большое влияние ужесточение требований к соблюдению международных санкций против РФ. В свою очередь, требования изменились после того, как США пригрозили Китаю вторичными санкциями за сотрудничество с Россией. Тогда китайские банки, особенно государственные, начали массово прекращать сделки с российскими компаниями, в частности, задерживая платежи на миллиарды юаней.

"В тот момент прекратились все трансграничные платежи в Китай. Мы нашли решение, но это заняло около трех недель, что очень долго, за это время объемы торговли резко упали", - рассказал российский источник Reuters, знакомый с ситуацией.

В условиях санкционного давления Китай остается крупнейшим торговым партнером России, обеспечивая треть ее внешней торговли. Однако задержки в оплате за импортируемые товары, включая промышленное оборудование, заставляют российские компании искать альтернативные пути решения проблемы. Издание отмечает, что некоторые из них прибегают к покупке золота, перевозке его в Гонконг, а затем конвертации в наличные деньги. Это позволяет обойти жесткие требования китайских банков.

По информации источников, такие меры увеличивают стоимость транзакций до 6%, что особенно критично для небольших российских компаний, некоторые из которых вынуждены остановить свою деятельность.

Журналисты отметили, что проблемы с платежной системой могут стать барьером для привлечения новых инвестиций из Китая, что является критическим для российского промышленного сектора.

Издание приводит данные по исследованию Института Китая РАН. Они показывают, что нынешняя ситуация с платежами с китайскими банками только усиливает зависимость России от Китая, особенно в сфере снабжения промышленным оборудованием, в котором Китай является ведущим поставщиком. Именно поэтому это будет иметь серьезные последствия для российской экономики.

Санкции против России и попытки их обойти через Китай

С введением мировых санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году Кремль стал пытаться обойти их через Китай. США и европейские страны начали вводить новые ограничения, которые бы не позволили РФ этого делать.

Российская экономика сейчас очень зависима от Китая. Продолжение ужесточения санкций против РФ, а также введение новых механизмов ради недопущения обхода этих ограничений смогут оставить Москву без ресурсов на ведение преступной войны против Украины.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный уже объяснял то, как новая санкционная тактика США против РФ повлияла на российскую экономику. В этом большую роль сыграло давление на китайские банки.