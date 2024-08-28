Глава НБУ показал, как новые санкции США повлияли на финансовый сектор РФ
Появились первые результаты недавнего масштабного пакета санкций США, которые стали особенно ощутимы для финансового сектора РФ.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
Как отметил Пышный, накануне Дня Независимости Украины США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам - российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающим в стратегически важных для РФ секторах экономики и вовлеченных в схемы поставки в обход санкций, а также существенно усилили меры по сфере экспортного контроля.
По его словам, очень важно то, что в этот перечень партнеры включили сразу три российских компании - одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора:
- "Диасофт" – один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;
- "ЦФТ" - один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в России, сотрудничает с центробанком России, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";
- АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связанный с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.
"Эти санкции – результат плодотворных переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с санкционной командой США", - добавил глава НБУ.
Пышный сообщил, что также одним из акцентов Министерства финансов США стала оговорка для иностранных финансовых учреждений и правительств относительно новых представительств российских банков. Так, Министерство финансов США рекомендует странам с осторожностью предоставлять разрешение любому российскому финансовому учреждению на открытие нового филиала в их юрисдикциях, ведь это может подвергать финансовые системы стран высоким рискам в части санкционного комплаенса.
"Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона"", – рассказал глава НБУ.
Напомним, 23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России. Новый пакет охватывает около 400 субъектов. Все они в определенной степени касаются российского топливно-энергетического и металлургического секторов. Также они коснулись финансовой сферы и товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России, которые РФ поставляются в обход санкций.