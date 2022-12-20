ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России существуют противоречия насчет нового наступления, - Госдеп США

Новина українською →
Вторник 20 декабря 2022 18:15
В России существуют противоречия насчет нового наступления, - Госдеп США Иллюстративное фото: в России существуют противоречия насчет нового наступления (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России разделились мнения насчет того, следует ли начинать новое наступления в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США.

"Конечно, есть люди (в России - ред.), которые, как я думаю, хотели бы провести (новые - ред.) наступательные операции в Украине. Есть и другие, у которых есть реальные вопросы относительно возможностей России сделать это", - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что независимо от того, какой сценарий развития событий выберет Россия, власти США все равно продолжат оказывать помощь Украине.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что россияне могут начать новое наступление уже в феврале.

При этом, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в период до февраля россияне хотят подготовить около 150 тысяч мобилизованных солдат для того, чтобы использовать их для наступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Зеленский приехал в Бахмут
Зеленский приехал в Бахмут
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах