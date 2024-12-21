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В России жалуются на подрывы в банках, почтовых отделениях и ТЦ

Иллюстративное фото: в России пожаловались на подрывы в банках (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В России серия взрывов в торговых центрах вызвала панику среди посетителей. Количество таких случаев растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Как пишут российские СМИ, в Санкт-Петербурге на Среднеохтинском проспекте произошел взрыв в отделении "Сбербанка". Местные власти заявили, что пострадавших нет.

Впоследствии появилось видео, как неизвестная женщина обливает банкомат жидкостью и поджигает его. После чего и произошел взрыв.

А вот в российской столице, Москве, посетительница взорвала петарду в МФЦ в торговом центре "Форт". Как она рассказала полиции, сделать это ее заставили неизвестные, которым до этого она перевела 120 тысяч рублей. Из-за взрыва ТЦ эвакуировали, но там тоже якобы никто не пострадал.

Другой взрыв произошел в торговом центре "Гелиос", в подмосковном Королеве. Там в помещении МФЦ запустили фейерверк. О задержании человека, который сделал это, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что 19 октября, в Санкт-Петербурге раздавались взрывы, и местные жители сообщали об атаке дронов. А еще ранее дроны снова атаковали важный российский завод "Кремний Эл" в Брянской области.

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