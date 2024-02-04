В России жалуются на "атаку" дронов в Курской области. Куда прилетело

Так, по словам губернатора, якобы в поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА, якобы "со стороны Украины" повреждения получили инфраструктурные объекты связи.

"Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к их восстановлению", - добавил Старовойт.

Ситуация на границе Украины с Курской областью РФ

Курская область РФ граничит на северо-западе с Брянской, на севере - с Орловской, на северо-востоке - с Липецкой, на востоке - с Воронежской, на юге - с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Судя по карте, непосредственно по окраине поселка Теткино (частично по реке Сейм) проходит государственная граница России с Украиной. Ближайший населенный пункт Украины - село Рыжевка (Сумская область).

Добавим, что ситуация в Сумской области с начала года резко обострилась. Оккупанты не только обстреливают приграничные населенные пункты, но и пытаются прорвать границу Украины на этом участке. Буквально 3 февраля российская ДРГ предприняла очередную попытку прорвать границу Украины в Сумской области. Враг несколько раз менял тактику, после полуторачасового боя, оккупантов удалось откинуть далеко от границы.

При этом 3 февраля в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье, в 5-километровой полосе от границы с РФ, а по другим дорогам ввели рекомендованный режим движения по часам. Например, запрещено движение в районе поселков Искрисковщина, Будки, Рыжевка.