В России жалуются на атаку дрона в районе Воронежа

Российская сторона утверждает, что дрон был зафиксирован и ликвидирован "очередными средствами ПВО" на подлете к Воронежу.

В налете беспилотника чиновник традиционно винит Украину.

По словам местного губернатора, предварительно "пострадавших и разрушений на земле нет".

"Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - добавил он.

Взрывы и "атаки дронов" в России

Напомним, ранее в Воронежской области РФ заявляли о якобы атаке дронов в середине января. Тогда говорили, что обломки якобы сбитого беспилотника повредили одну из многоэтажек в Воронеже и в городе ввели режим чрезвычайного положения.

А 19 января в городе Клинце Брянской области вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника.

Перед тем российское Минобороны заявило, что якобы в Саратовской области сбили дрон. Местный губернатор сообщал, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ - Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Отметим, что позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

Также сообщалось, что 15 января в РФ жаловались на очередную атаку беспилотника на Белгород, который якобы сбила ПВО на подлете в город.