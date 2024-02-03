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В России сформировали элитный отряд "Шторм Гладиатор": что о нем известно

Россия, Суббота 03 февраля 2024 16:19
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В России сформировали элитный отряд "Шторм Гладиатор": что о нем известно Фото: в России сформировали элитный отряд "Шторм Гладиатор" (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

В России из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "Шторм Гладиатор". Он является полусекретным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сопротивление.

Отмечается, что это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

"Командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В это подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий", - добавляют в "Сопротивлении".

Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения "Ахмата", составляющей Росгвардии.

Подразделения "Шторм Z" в РФ

По данным Министерства обороны Великобритании, Россия при создании отрядов "Шторм-Z", вероятно, хотела сформировать элитные подразделения для перехвата тактической инициативы на фронте в Украине. Однако они фактически стали штрафбатами с заключенными.

Напомним, ранее агентство Reuters рассказало об использовании штрафбатов в российской армии. Журналисты отмечают, что отправка "бойцов" в подразделение "Шторм Z", что частично состоит из бывших заключенных, стало способом наказания для провинившихся солдат РФ, которые принимают участие в войне против Украины.

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