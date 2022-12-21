Данилов анонсировал нарастание "бавовны" на территории РФ: Надо вежливо себя вести

РФ должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет только увеличиваться.

"Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать и он будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь странного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо себя вести по отношению к цивилизованному обществу, и все у вас будет хорошо", - отметил чиновник.

Данилов также порекомендовал стране-агрессу пересмотреть свою политику и перестать начинать войны.

"Если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, а еще и во многих городах, и как говорится, мало им не будет точно", - подчеркнул секретарь СНБО.