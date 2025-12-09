В России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей"

Сообщается, что в Ивановской области упал самолет Ан-22. По информации канала, на борту было семь членов экипажа. Данные о катастрофе подтверждает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что авария произошла в Фурмановском районе области. По данным нескольких росСМИ, транспортный самолет принадлежал Минобороны РФ.

Падение Ан-22 в Ивановской области произошло в районе Уводского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что "Антей" делал плановый облет после ремонта.

Что говорят в Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ подтвердили падение транспортного самолета Ан-22.

"Сегодня во время облета после проведенного ремонта потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также отмечается, что поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту аварии также вылетает комиссия ВКС России.

Что известно об Ан-22

Самолет Ан-22 "Антей" - это советский турбовинтовой транспортный самолет, который был создан в 1965 году в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. Самолет установил 41 мировой авиационный рекорд.

Серийное производство Ан-22 было организовано на Ташкентском авиазаводе. Первые "Антеи" стали поступать в ВВС СССР в январе 1969 года. Производство самолета продолжалось до января 1976 года. С ноября 1965 года по январь 1976 года было выпущено 66 самолетов данного типа.

Самолет способен перевозить 29 человек, сопровождающих груз, или 290 солдат, или 206 раненых. Грузоподъемность Ан-22 составляет 60 тонн.