В России разбился военный самолет, военкоры пишут - Ту-95

Российский военный самолет Ту-95МС разбился во вторник, 29 сентября, в селе Красноярово Амурской области.
Об этом сообщает РБК-Украина на Телеграмм-канале Exilenova+.
Предварительно, на борту военного самолета, который принадлежал авиабазе "Украинка", находились семь военных.
Отмечается, что в результате аварии три человека погибли, еще четверо получили травмы. В то же время некоторые российские военкоры пишут, что погибли шесть военных, а один выжил и находится в больнице.
Вероятная причина аварии - взрыв топлива в самолете.
Стоит отметить, что именно такими бомбардировщиками страна-агрессор атакует Украину.
В Минобороны России подтвердили аварию с Ту-95 во время учебно-тренировочного полета. Отмечается, что погибли шесть членов экипажа, еще один получил травмы.
Напомним, в конце августа бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ поразили российский стратегический ракетоноситель Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе.
РБК-Украина также писало, что в РФ осталось не более двух десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95, способных запускать крылатые ракеты по Украине, и их ресурс сокращается.