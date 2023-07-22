ua ru
Сб, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России внезапно скончался подсанкционный олигарх. Он сотрудничал с ФСБ

Новина українською →
Россия, Суббота 22 июля 2023 20:24
В России внезапно скончался подсанкционный олигарх. Он сотрудничал с ФСБ Фото: российский бизнесмен Антон Черепенников (twitter.com/oldLentach)
Автор: Карина Левицкая

В России скоропостижно скончался глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, сотрудничавший с ФСБ и включенный в санкционный список США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По данным росСМИ, тело 40-летнего Черепенникова обнаружили сегодня ночью в его офисе. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Черепенников в 2018 году основал "ИКС Холдинг". Компания занималась разработкой продуктов для системы оперативно-розыскных мероприятий и реализации "закона Яровой".

Этот пакет инициатив требует от операторов связи хранить записи звонков россиян в течение полугода, интернет-трафик - в течение месяца, а геолокацию, сведения о соединениях абонентов и другие метаданные - три года.

Кроме того, структуры Черепенникова занимались тестовым запуском систем для реализации закона "об изоляции Рунета".

25 февраля 2023 года Черепенникова и "ИКС Холдинг" США включили в санкционный список.

Напомним, в четверг, 20 июля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. В этот раз под ограничения попали банки, физлица и промышленные предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста