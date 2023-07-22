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В Росії раптово помер підсанкційний олігарх. Він співпрацював з ФСБ

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Росія, Субота 22 липня 2023 20:24
В Росії раптово помер підсанкційний олігарх. Він співпрацював з ФСБ Фото: російський бізнесмен Антон Черепенніков (twitter.com/oldLentach)
Автор: Каріна Левицька

У Росії раптово помер глава "ІКС Холдингу" Антон Черепенніков, що співпрацював з ФСБ та був включений до списку санкцій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними росЗМІ, тіло 40-річного Черепенникова виявили сьогодні вночі в його офісі. Попередня причина смерті - зупинка серця.

Черепенніков у 2018 році заснував "ІКС Холдинг". Компанія займалася розробкою продуктів для системи оперативно-розшукових заходів і реалізації "закону Ярової".

Цей пакет ініціатив вимагає від операторів зв'язку зберігати записи дзвінків росіян протягом півроку, інтернет-трафік - протягом місяця, а геолокацію, відомості про з'єднання абонентів та інші метадані - три роки.

Крім того, структури Черепенникова займалися тестовим запуском систем для реалізації закону "про ізоляцію Рунета".

25 лютого 2023 року Черепенникова і "ІКС Холдинг" США занесли до санкційного списку.

Нагадаємо, в четвер, 20 липня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Цього разу під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

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