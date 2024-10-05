В России прорвало очередную дамбу: что известно

На Алтае в Российской Федерации прорвало дамбу. Причем произошло это в ходе плановых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со сcылкой на Telegram местного управления МЧС.

Сообщается, что в ходе работ по плановому спуску воды из каскада озер в 9 километрах юго-западнее села Шелаболиха была разрушена дорога из-за "перелива воды". На данный момент подтопленных домов и приусадебных участков нет.

"Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена", - заявил глава Шелаболихинского Александр Шушунов.

Фото: последствия прорыва дамбы на Алтае (t.me/mchs_altkray)

В селе проживают три тысячи человек. Шелаболиха находится в 85 километрах от Барнаула

Как в России прорывало дамбы раньше

В апреле из-за паводка на реке Урал под воду ушел город Орск Оренбургской области, сообщалось о жертвах и была угроза наводнения в других регионах.

В июле прорвало дамбу в городе Карабаш Челябинской, в результате затопило большое количество домов. Буквально через несколько дней не выдержала плотина в Карелии.

А в августе из-за прорыва была частично затоплена Бурятия. В затопленных районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.