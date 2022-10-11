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В России продолжаются бунты мобилизованных: в Генштабе раскрыли детали

Иллюстративное фото: в России продолжаются бунты мобилизованных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы своего командования на фоне плохих условий на полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, мобилизация в РФ не помогает российским военным одолеть сопротивление бойцов ВСУ. При этом мобилизованные россияне недовольны условиями их содержания.

"На одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму", - отмечают в Генштабе.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

Уже спустя несколько дней украинские военные начали брать в плен первых призывников.

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