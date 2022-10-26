В России продолжают вербовать заключенных: в Генштабе раскрыли детали

В России частные военные компании продолжают вербовать заключенных для того, чтобы восполнить боевые потери в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным украинского военного командования, вербовка российских уголовников была зафиксирована в заведениях отбывания наказания в Брянске и Брянской области.
Напомним, ранее в Главном управлении разведки рассказывали, что ЧВК "Вагнера" начала в срочном порядке проводить подготовку новых заключенных для отправки на войну в Украину.
При этом, по данным ГУР, в России массово рекрутируют заключенных, которые страдают тяжелыми инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит С.
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