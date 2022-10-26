RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России продолжают вербовать заключенных: в Генштабе раскрыли детали

Иллюстративное фото: в России продолжают вербовать заключенных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В России частные военные компании продолжают вербовать заключенных для того, чтобы восполнить боевые потери в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, вербовка российских уголовников была зафиксирована в заведениях отбывания наказания в Брянске и Брянской области.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки рассказывали, что ЧВК "Вагнера" начала в срочном порядке проводить подготовку новых заключенных для отправки на войну в Украину.

При этом, по данным ГУР, в России массово рекрутируют заключенных, которые страдают тяжелыми инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит С.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна России против УкраиныМобилизация в России