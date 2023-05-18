России нужен не мир, а время для ракет и нового нападения, - Зеленский

Российской Федерации требуется не мир, а время для подготовки к новому нападению. 21-й век должен стать последним для неизменной политики страны-агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к участникам конференции Strategic Ark 2023.

"России нужен не мир, а время - для новых ракет, нового плана, нового нападения. Это формула российской политики, неизменная веками. XXI должен стать для нее последним. Механизмы для воплощения этого содержит украинская формула мира. Гарантии безопасности, чтобы подобное никогда не повторилось", - отметил президент.

Следует напомнить, что формула мира, которую предложил президент Украины, заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.