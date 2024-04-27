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В России пожаловались на массированную атаку десятков дронов

Фото: в России заявили об "атаке" 68 дронов 27 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В российском Минобороны пожаловались якобы на "атаку" дронов по территории страны в ночь на 27 апреля. Якобы оккупантам удалось "отбить" массированный обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.  

В МИнобороны РФ не стали отходить от своей привычной тактики и заявили о якобы "уничтожении" ПВО над территорией Краснодарского края 66 БПЛА, еще два дрона были уничтожены над Крымским полуостровом.

Атака дронов в РФ

Территорию РФ постоянно атакуют дроны. Часто их целью становятся заводы военно-промышленного комплекса РФ и НПЗ. Ночь на 27 апреля не стала исключением. 

Так, ударные беспилотники атаковали Краснодарский край. Зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани.

Напомним, 25 апреля в Омске (Россия) на предприятии на Красноярском тракте произошел сильный пожар, где загорелись три емкости с нефтепродуктами 25 апреля. Для тушения огня на место даже были вызваны спецпоезда.

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