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В России пожаловались на атаку дронов на НПЗ в Воронежской области

Фото: дроны атаковали НПЗ в Воронежской области 15 января (иллюстрация/росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали НПЗ в Воронежской области. В России заявили о "срабатывании" системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Telegram-канал Baza.

Местные жители рассказали, что некоторое время назад над городом Лиски была слышна серия взрывов, в небе видны вспышки. По их словам, якобы "сработала" система ПВО в районе местного НПЗ.

На данный момент, как пишет Telegram-канал SHOT, якобы информации о пострадавших нет. При этом виднееся зарево от пожара.

Как уточняют в Telegram-канале, в результате якобы "падения" нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы.

Как отмечают в Telegram-канале Baza, нефтебаза в Воронежской области была атакована якобы сразу тремя беспилотниками.

По словам очевидцев все три дрона упали на территории НПЗ с разницей в несколько минут.

Атаки на НПЗ России

Силы обороны Украины постоянно атакуют дронами российские НПЗ. При этом речь идет как о тех, что находятся на территории РФ, так и на оккупированной территории Украины.

Недавно сообщалось, что за 2024 год НПЗ и топливные базы на территории России и на оккупированных территориях Украины были атакованы по меньшей мере 81 раз. Чаще всего под удары попадали нефтяные объекты на юге России.

Напомним, на днях в районе города Воронеж прогремели взрывы. В регионе фиксировались беспилотники, и велась работа сил и средств противовоздушной обороны.

Добавим, что в сентябре 2024 года в Воронежской области обломки беспилотника упали на склад боеприпасов. На месте прилета вспыхнул пожар и началась детонация.

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