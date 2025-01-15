В России пожаловались на атаку дронов на НПЗ в Воронежской области

Местные жители рассказали, что некоторое время назад над городом Лиски была слышна серия взрывов, в небе видны вспышки. По их словам, якобы "сработала" система ПВО в районе местного НПЗ.

На данный момент, как пишет Telegram-канал SHOT, якобы информации о пострадавших нет. При этом виднееся зарево от пожара.

Как уточняют в Telegram-канале, в результате якобы "падения" нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы.

Как отмечают в Telegram-канале Baza, нефтебаза в Воронежской области была атакована якобы сразу тремя беспилотниками.

По словам очевидцев все три дрона упали на территории НПЗ с разницей в несколько минут.