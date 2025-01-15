В России пожаловались на атаку дронов на НПЗ в Воронежской области

Дроны атаковали НПЗ в Воронежской области. В России заявили о "срабатывании" системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Telegram-канал Baza.
Местные жители рассказали, что некоторое время назад над городом Лиски была слышна серия взрывов, в небе видны вспышки. По их словам, якобы "сработала" система ПВО в районе местного НПЗ.
На данный момент, как пишет Telegram-канал SHOT, якобы информации о пострадавших нет. При этом виднееся зарево от пожара.
Как уточняют в Telegram-канале, в результате якобы "падения" нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы.
Как отмечают в Telegram-канале Baza, нефтебаза в Воронежской области была атакована якобы сразу тремя беспилотниками.
По словам очевидцев все три дрона упали на территории НПЗ с разницей в несколько минут.
Силы обороны Украины постоянно атакуют дронами российские НПЗ. При этом речь идет как о тех, что находятся на территории РФ, так и на оккупированной территории Украины.
Недавно сообщалось, что за 2024 год НПЗ и топливные базы на территории России и на оккупированных территориях Украины были атакованы по меньшей мере 81 раз. Чаще всего под удары попадали нефтяные объекты на юге России.
Напомним, на днях в районе города Воронеж прогремели взрывы. В регионе фиксировались беспилотники, и велась работа сил и средств противовоздушной обороны.
Добавим, что в сентябре 2024 года в Воронежской области обломки беспилотника упали на склад боеприпасов. На месте прилета вспыхнул пожар и началась детонация.
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