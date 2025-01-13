В районе Воронежа прогремели взрывы на фоне атаки дронов

В районе города Воронеж (РФ) в ночь на 13 января прогремели взрывы. В регионе фиксировались беспилотники, и велась работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева и местные Telegram-каналы.

В Воронежской области заявляли об опасности воздушной атаки еще с вечера накануне.

Около половины первого часа ночи в воронежских пабликах стали писать о громком взрыве. Позже в сети было обнародовано видео с "тем самым громким хлопком" в районе Воронежа. В частности, рассказывалось, что довольно громко было на Левом берегу.

Кроме того, в воронежских пабликах рассказывали о еще нескольких взрывах, которые были слышны этой ночью.

По словам губернатора Гусева, в регионе якобы средствами ПВО и РЭБ было "уничтожено несколько БПЛА" в пригороде Воронежа.

Российский чиновник также утверждает, что пострадавших и разрушений нет.

Позже стало известно об отбое режима опасности из-за дронов в Воронежской области.

Взрывы в районе Воронежа

Напомним, российская сторона заявляет о дроновых атаках на Воронеж и область далеко не впервые. В регионе на фоне таких воздушных атак также происходят взрывы и пожары на различных объектах.

Так, например, в начале января в России заявили об ударе БПЛА на военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. На этом аэродроме дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов - Су-34.

Добавим также, в конце декабря 2024 года росСМИ также сообщали о налете дронов на аэродром "Балтимор" в российском Воронеже.

В середине августа в российском городе Воронеж также прогремели взрывы в результате атаки беспилотников и работы ПВО. Тогда российские медиа писали о нескольких пожарах, и рассказывали, что взрывы были слышны, в частности, в Борисоглебске, где также расположен военный аэродром.