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В России начался новый энергетический кризис: тарифы на ЖКХ взлетят

Иллюстративное фото: в России резко вырастут тарифы на ЖКХ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти России перенесли до 2028 года модернизацию 14 тепловых электростанций. На этом фоне в стране начался энергетический кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным СВР, модернизация и восстановление тепловых электростанций перенесли из-за задержек в поставках важного оборудования, а также из-за сокращения финансирования. 

В частности, без модернизации останутся ключевые генерирующие мощности, контролируемые такими гигантами, как "Интер РАО" и "Юнипро". Из-за этого введение новых блоков на Ириклинской, Нижневартовской и Пермской ГРЭС, а также на Сургутской ГРЭС-2 перенесено по меньшей мере на три года. Подобные проблемы затронули Костромскую ГРЭС и ряд башкирских объектов.

Разведка уточняет, что приоритет в поставке оборудования будет предоставляться электростанциям в регионах, где прогнозируется острейшая нехватка генерации, в частности в Якутии и Ростовской области.

"Сокращение объемов доступной генерации привело к росту цен как на рынке электроэнергии РФ, так и в целом в жилищно-коммунальном хозяйстве. Планируется, что в текущем году тарифы ЖКХ в России повысят в среднем на 11,9 %", - подчеркнули в СВР. 

В то же время новые сроки модернизации создают риски для надежности подачи электроэнергии в ряде ключевых промышленных регионов, включая Оренбургскую, Костромскую и Тюменскую области, а также Республику Башкортостан.

Проблемы со светом в РФ

Напомним, в декабре прошлого года в оккупированной Россией Абхазии жителям отключили свет.

Это было связано с вынужденной приостановкой работы Ингурской гидроэлектростанции на фоне критического уровня воды в водохранилище.

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