В России вблизи границ НАТО разбился МиГ-31

Инцидент произошел в Мурманской области, которая граничит со страной-членом Североатлантического альянса Финляндией. Истребитель упал в 10 км от города Мончегорск.

Выжил ли пилот неизвестно.

Как видно на видео, российский истребитель загорелся во время полета, после чего упал на землю.

Детали инцидента пока не сообщаются.

Напомним, 20 апреля недалеко от оккупированной Кирилловки в Азовское море упал вертолет россиян, пилот погиб.

Кроме того, недавно под Москвой горел завод "Квант", занимающийся производством электронных приборов.

Добавим, что в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.

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