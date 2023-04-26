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В России вблизи границ НАТО разбился МиГ-31

Иллюстративное фото: В России вблизи границ НАТО разбился МиГ-31 (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

В России вблизи границ НАТО разбился военный самолет. Предварительно, потерпел авиакатастрофу МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское СМИ "ТАСС".

Инцидент произошел в Мурманской области, которая граничит со страной-членом Североатлантического альянса Финляндией. Истребитель упал в 10 км от города Мончегорск.

Выжил ли пилот неизвестно.

Как видно на видео, российский истребитель загорелся во время полета, после чего упал на землю.

Детали инцидента пока не сообщаются.

Напомним, 20 апреля недалеко от оккупированной Кирилловки в Азовское море упал вертолет россиян, пилот погиб.

Кроме того, недавно под Москвой горел завод "Квант", занимающийся производством электронных приборов.

Добавим, что в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.

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Российская ФедерацияАвиакатастрофа