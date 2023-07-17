В России планируют восстановить Крымский мост не раньше ноября

Россия хочет полностью восстановить автомобильное движение по Крымскому мосту после сегодняшней атаки к 1 ноября.
Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
По его словам, до конца суток якобы планируется завершить укрепление опоры моста и запустить движение в тестовом режиме. После этого по одной полосе хотят пустить легковой транспорт.
"Предварительно, планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне - к 1 ноября", - заявил вице-премьер страны-агрессора.
Он также добавил, что "после осмотра водолазов" опоры моста якобы находятся в нормальном состоянии.
Напомним сегодня, 17 июля, на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Как выяснилось позже, их причиной была атака.
Согласно информации источников РБК-Украина в Службе безопасности Украины, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-морскими силами. Мост атаковали при помощи надводных дронов.
Автомобильное движение по мосту в результате удара было полностью нарушено.
Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.
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