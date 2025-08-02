В России после взрывов вышел из строя газопровод "Центральная Азия-Центр", - источники

По данным источника, 2 августа на территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Он является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Известно, что после сообщений о взрывах к газопроводу выехали российские экстренные службы. По словам местных жителей в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.

Стоит заметить, что данная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлении патронов "Магнум-к" и другие.

Представители российской газотранспортной компании которая обеспечивает российскую армию пока подсчитывают убытки. Сообщается, что транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия-Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.

Атаки на Россию

Стоит агадати, что этой ночью россияне жаловались на громкие взрывы в Липецке, Рязани, Пензе и Самарской области. Мы писали, что сообщалось, что в Новокуйбышевке Самарской области дроны атаковали одно из предприятий. В сети отмечали, что, вероятно, дроны поразили местный НПЗ.

А вот в Липецке якобы был атакован военный аэродром. Кроме того, взрывы раздавались и в оккупированном Крыму, в частности в районе Феодосии.

Также в Пензе были атакованы два важных оборонных предприятия. Речь идет о "Радиозаводе" и заводе "Электроприбор".