В России на акциях памяти Навального задержаны сотни людей

По состоянию на 22:00 по Киеву в субботу, 17 февраля, в Санкт-Петербурге были задержаны более 200 человек. В городе у памятника жертвам репрессий собрались десятки людей. Протестующие возлагали цветы и свечи, некоторые из них пели гимны, а другие со слезами на глазах обнимали друг друга.

"Мне очень жаль его и нашу страну. Мне страшно, - сказала 83-летняя женщина, которая присутствовала на вече и отказалась назвать свое имя.

"ОВД-Инфо" также сообщило об отдельных арестах в меньших городах России - от приграничного Белгорода до Воркуты.

Интернет-издание SOTA сообщило, что во временно оккупированном Луганске жители возложили цветы в честь Навального к памятнику, посвященному жертвам лидера Советского Союза Иосифа Сталина.

В другом городе цветы возложили к памятнику героям русской революции начала 20-го века.

"Несмотря на попытки властей убрать цветы, они продолжают появляться", - сообщает издание.

В Москве правоохранители валили людей на снег, рядом с местом, где люди оставили цветы и сообщения в поддержку погибшего лидера оппозиции.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 февраля, на акциях памяти Навального арестовали по меньшей мере 88 человек.

Подконтрольные Кремлю российские государственные информагентства не упоминали об этих событиях.

Это самая масштабная волна арестов на политических мероприятиях в России с сентября 2022 года. Тогда более 1300 человек были арестованы на демонстрациях против "частичной мобилизации" резервистов для участия в войне диктатора Владимира Путина против Украины.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Впоследствии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальная информация о причинах смерти Навального названа не была. Рассматриваются два варианта. РосСМИ назвали вероятной причиной смерти отрыв тромба.

Между тем команда оппозиционера не видела его тела. В морге его якобы нет, несмотря на то, что в колонии уверяли об обратном.

Подробнее о смерти политика в авторском материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.