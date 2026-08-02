В России официально благословляют войну: РПЦ утвердила не менее 12 молитв

Русская православная церковь все активнее интегрирует войну в свои богослужебные тексты. Пока официально утверждены по меньшей мере 12 молитв, которые оправдывают агрессию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Как отметили в ЦПД, до начала полномасштабного вторжения риторика РПЦ по поводу войны была более завуалирована и содержала призывы "к миру". В то же время, с 2022 года, как обращают внимание российские исследователи, милитаризация церковных текстов стала открытой.
По данным Центра, ключевой является обязательная молитва "о Святой Руси", которая содержит просьбу о победе России. Ее читают в каждом храме РПЦ, а священников, отказывающихся произносить этот текст, могут лишить сана.
Кроме того, синод РПЦ утверждает новые молитвы для русских военных, их матерей и других категорий.
На фронте, согласно сообщению, также распространяют неофициальные тексты, в частности, молитву об "архистратиге Владимире", в которой президента РФ Владимира Путина приравнивают к архангелу Михаилу.
"Системное навязывание Z-молитв наглядно демонстрирует, что РПЦ является исключительно пропагандистским институтом Кремля. Ее деятельность не имеет никакого отношения к духовности или христианской этике", - подытожили в ЦПД.
Напомним, ранее в Главном управлении разведки Украины заявляли, что Русская православная церковь используется Кремлем как инструмент влияния за границей.
По словам бывшего заместителя начальника ГУР Ильи Павленко, священнослужители РПЦ за пределами России выполняют не только религиозные функции, но и способствуют продвижению российской пропаганды и, по утверждению украинской разведки, связаны со спецслужбами РФ.