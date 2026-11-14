Путин якобы снял "табу" на ликвидацию Зеленского, - СМИ

Совбез РФ на закрытом заседании якобы принял решение снять негласный запрет на физическую ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского и руководства Генштаба ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание МК .

По данным российских источников, во время закрытого совещания силовики потребовали отказаться от прежних договоренностей не трогать украинское руководство.

Поводом назвали длительные атаки беспилотников на Ленинградскую область, в частности на порт Усть-Луга.

Участники заседания признали бесперспективной стратегию пассивной обороны.

По их мнению, даже выделенные средства не позволяют защитить всю территорию от дронов, а ответные удары по украинским мостам и энергетике не останавливают атаки на российские предприятия.

Поэтому силовой блок якобы предложил перейти к точечному уничтожению тех, кто отдает приказы, мотивируя это также невозможностью договориться с Киевом при нынешней власти.

Российские источники утверждают, что спецслужбы и авиация могут получить разрешение на использование тяжелого гиперзвукового вооружения против бункеров и кортежей украинского руководства.

Для разрушения углубленных укрытий предлагается применять трехтонные планирующие бомбы ФАБ-3000 и баллистические ракеты "Искандер".