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Путин якобы снял "табу" на ликвидацию Зеленского, - СМИ

16:55 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Путин якобы снял "табу" на ликвидацию Зеленского, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Совбез РФ на закрытом заседании якобы принял решение снять негласный запрет на физическую ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского и руководства Генштаба ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание МК.

По данным российских источников, во время закрытого совещания силовики потребовали отказаться от прежних договоренностей не трогать украинское руководство.

Поводом назвали длительные атаки беспилотников на Ленинградскую область, в частности на порт Усть-Луга.

Участники заседания признали бесперспективной стратегию пассивной обороны.

По их мнению, даже выделенные средства не позволяют защитить всю территорию от дронов, а ответные удары по украинским мостам и энергетике не останавливают атаки на российские предприятия.

Поэтому силовой блок якобы предложил перейти к точечному уничтожению тех, кто отдает приказы, мотивируя это также невозможностью договориться с Киевом при нынешней власти.

Российские источники утверждают, что спецслужбы и авиация могут получить разрешение на использование тяжелого гиперзвукового вооружения против бункеров и кортежей украинского руководства.

Для разрушения углубленных укрытий предлагается применять трехтонные планирующие бомбы ФАБ-3000 и баллистические ракеты "Искандер".

Напомним, что Россия включила в состав своей делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрия Минаева.

Эту структуру ранее связывали с попыткой убийства начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова еще в 2019 году.

Кроме того, российская спецслужба ранее отметилась громким скандалом и фейком о задержании якобы "польских шпионов", во время которого опубликовала материалы с многочисленными грамматическими ошибками.

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