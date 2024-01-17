В России неизвестные сожгли железную дорогу, которую оккупанты применяли для логистики (видео)

Движение сопротивления на территории РФ усиливает свою борьбу. Неизвестные противники режима диктатора Путина в очередной раз сожгли ряд стратегически важных объектов государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки в Telegram.

"Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск", - информируют в ведомстве.



Как отмечают в сообщении, события произошли в районах городов: Саратов;

Ярославль;

Дзержинск Нижегородской области.

Так, в результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части РФ было парализовано.



"Так будет пылать и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины!", - подчеркнули в украинской разведке.