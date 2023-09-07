ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"России нет места": Макрон пообещал отсутствие флагов РФ на Олимпиаде-2024

Париж, Четверг 07 сентября 2023 14:59
UA EN RU
"России нет места": Макрон пообещал отсутствие флагов РФ на Олимпиаде-2024 Фото: Эммануэль Макрон выступил против российских символов на Олимпиаде-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Французский президент Эммануэль Макрон заверил, что на грядущих Олимпийских играх в Париже не будет российских флагов. В то же время, вопрос участия атлетов РФ в соревнованиях глава государства перевел на Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Хозяин Елисейского дворца пообещал запретить флаги России на летних Играх-2024. Главной же организационной проблемой назвал вопрос участия российских спортсменов в парижской Олимпиаде.

"То, что на Играх в Париже не может быть российского флага, очевидно. Считаю, что здесь консенсус есть. России как стране нет места в то время, когда она совершила военные преступления, депортировала детей", – заявил Макрон.

По словам президента Франции, решение о допуске атлетов РФ к Олимпиаде будет принимать МОК. Глава государства выразил уверенность, что спортивные функционеры будут полагаться на олимпийские ценности. К тому же, выразил "полное доверие" президенту МОК Баху.

"Олимпийскому миру придется решить сложный вопрос о месте этих российских спортсменов. Некоторые из них готовились всю жизнь, но также могут быть жертвами этого режима. Это настоящая дилемма", – резюмировал Макрон.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Скорее всего, Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

До недавнего времени ориентиром для принятия решения в отношении белорусских и российских атлетов называли сентябрь-октябрь. Однако Бах заявил, что МОК не определял для себя конкретных сроков для вердикта по этому вопросу.

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов из таких турниров. Теперь украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

К слову, ранее World Aquatics вернула пловцов РФ и Беларуси в соревнования с рядом ограничений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Санкции против России
NEWS
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине