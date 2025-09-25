В России набросились на НАТО с угрозами войны в случае сбивания самолетов

"Это будет война", - сказал Мешков в ответ на вопрос о реакции Москвы в случае атаки на российский самолет.

Кроме того, он отметил, что российские самолеты якобы регулярно сталкиваются с "провокационными действиями со стороны натовской авиации", однако Россия избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам.

"Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, это случается довольно часто. Но их не сбивают", - рассказал российский посол.

Он также отверг обвинения во вторжении российских дронов и самолетов в европейское воздушное пространство в течение последних недель.

"Россия не делает этого, не играет с кем-либо. Это не очень в нашем стиле", - заявил Мешков.