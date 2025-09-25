В России набросились на НАТО с угрозами войны в случае сбивания самолетов

Если какая-либо из стран НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский посол во Франции Алексей Мешков в интервью RTL.
"Это будет война", - сказал Мешков в ответ на вопрос о реакции Москвы в случае атаки на российский самолет.
Кроме того, он отметил, что российские самолеты якобы регулярно сталкиваются с "провокационными действиями со стороны натовской авиации", однако Россия избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам.
"Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, это случается довольно часто. Но их не сбивают", - рассказал российский посол.
Он также отверг обвинения во вторжении российских дронов и самолетов в европейское воздушное пространство в течение последних недель.
"Россия не делает этого, не играет с кем-либо. Это не очень в нашем стиле", - заявил Мешков.
Ранее 21 сентября НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За два дня до этого, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.
В ответ МИД Эстонии вызвал для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. При этом РФ какое-либо нарушение отрицает.
Кроме того, в Норвегии рассказали, что в текущем году РФ трижды нарушала их воздушное пространство - каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.
К слову, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.