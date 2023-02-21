В России могут закончиться иранские дроны-камикадзе, - Bloomberg

Российские запасы дронов-камикадзе иранского производства истощаются. За последние 10 дней их использование против Украины значительно сократилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
До этого десятки беспилотников регулярно применялись против украинской энергетической инфраструктуры, хотя большинство из них были сбиты средствами ПВО страны. Украина в декабре заявила, что Россия получила заказ на 250 беспилотников из Ирана.
Bloomberg пишет, что Россия постоянно работает над тем, чтобы получить больше дронов, а также другие военные поставки из Ирана и других источников. Сокращение поставок происходит по мере того как война России в Украине приближается к отметке в один год, а боевые действия в восточных районах очень застопорились. Россия все больше полагается на беспилотники и ракеты, чтобы попытаться ослабить критически важную инфраструктуру по всей стране.
Затишье может быть связано с тем, что Россия накапливает запасы для будущих атак. Страны G7 и Европейский союз стремились сорвать поставки, уделяя особое внимание компаниям в других странах и доступу России к любым западным компонентам, которые могут быть использованы в военных целях.
На этой неделе ЕС обсуждает санкции и экспортные ограничения в отношении семи иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции, поскольку он стремится усилить любое потенциальное уклонение от санкций.
Напомним, что в последнее время армия РФ уменьшила количество запусков иранских дронов по Украине. Вероятно, у них дефицит и ждут поставок.
Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированный Луганск прибыла команда иранских инструкторов для обучения российских военных применению ударных беспилотников.
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