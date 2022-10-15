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В Белгородской области РФ в воинской части произошла стрельба: что известно

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Москва, Суббота 15 октября 2022 21:58
В Белгородской области РФ в воинской части произошла стрельба: что известно Фото: в Белгородской области РФ в воинской части произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Неизвестный сегодня, 15 октября, открыл стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Baza.

По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и раненые. О количестве убитых и раненых, а также о причинах конфликта не сообщается.

Обновлено (22:11)

По информации Sota, стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти. На этом полигоне ранее находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на боевые позиции.

Обновлено (22:21)

в Минобороны РФ подтвердили стрельбу в воинской части. По официальной версии, на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт. На занятиях с добровольцами террористы обстреляли личный состав подразделения. В результате 11 человек погибли, 15 пострадали. Ответным огнем уничтожены двое стрелков.

По некоторым данным, стрельбу из пулеметов открыли таджики. Конфликт на полигоне произошёл на почве религии.

Ранее мы писали, что вчера в российском Белгороде сработали системы ПВО. На местной подстанции начался сильный пожар, в результате которого в городе пропал свет.

Также напомним, что в четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский Белгородской области РФ произошли взрывы на складе с боеприпасами.

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