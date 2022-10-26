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В России расстреляли военного, приняв его за "украинского диверсанта"

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Среда 26 октября 2022 10:37
В России расстреляли военного, приняв его за "украинского диверсанта" Фото: в России расстреляли военного, приняв его за "украинского диверсанта" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области российский военный расстрелял срочника, приняв его за "украинского диверсанта". Инцидент произошел возле границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

"Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, ребята были "на взводе". Денис спускался в блиндаж (для отдыха после суточного караула), и сослуживец по испугу принял его за чужого", - рассказала мать убитого.

При этом командир роты заявил женщине, что ее сын был убит в "перестрелке с украинскими военнослужащими".

"(После возбуждения дела) ротный на связь со мной не вышел, несколько часов не могу до него дозвониться. Когда я сказала следователю, что Денис умер в перестрелке с украинцами, он удивился: Как так? Я не знаю, почему вам так сказали", - заявила женщина.

Напомним, 15 октября в одной из воинской частей Белгородской области РФ произошла стрельба. Позже стало известно, что двое граждан Таджикистана расстреляли российских сослуживцев в ходе конфликта на почве религии.

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