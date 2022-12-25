ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России хотят повысить налоги для сбежавших из страны

Новина українською →
Москва, Воскресенье 25 декабря 2022 08:39
В России хотят повысить налоги для сбежавших из страны Фото: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (duma.gov/ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России уже придумали, как нажиться и на покинувших страну. В Госдуме планируют поднять налоги для таких россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Госдумы РФ Вячеслава Володина.

"Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы тем, кто покидает нашу страну, чтобы они вернулись назад. Это не правильно. Вполне понятно, почему они сбежали", - написал Володин.

По его словам, якобы тот "кто осознал, что совершил ошибку" уже вернулся обратно в Россию.

"Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких. Правильно преференции для оставивших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательстве", - сообщил Володин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия вынудила местный бизнес на временно оккупированных территориях Украины платить налоги в Федеральную налоговую службу Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФ Российская Федерация Налоги
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация