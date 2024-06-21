В России дронами атаковали Краснодарский край: что известно

Так, в районе поселка Афипский в Краснодарском крае прогремело более десяти взрывов. По словам местных жителей, первые взрывы раздались примерно в 1:40 ночи, перед этим был слышен характерный звук пролета БпЛА. После нескольких громких хлопков началось возгорание в районе местной ТЭЦ.

Также в сети сообщали об атаке дронов в Ейске. После атак БПЛА местные каналы писали о пожаре, отметив, что в городе расположен военный аэродром.

Кроме того, взрывы были слышны в Краснодаре, Северском районе края, Энеме и поселке Яблонский в Адыге.

Позже с официальной информацией выступил Оперативный штаб Краснодарского края РФ. Там заявили, что ночью были подвержены массированной атаке - Темрюкский район, Ейский и Северский районы. В результате работы ПВО дроны были якобы сбиты.

"В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в п. Волна.

Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования.

Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Информация уточняется.

Также в результате работы ПВО в поселке Афипском сбиты вражеские БПЛА. Разрушений нет", - говорится в сообщении.