В России очередной пожар. В Подмосковье загорелся ТЦ (видео)

Пожар распространился примерно на 500 квадратных метров. На открытой площадке возле ТЦ загорелись стройматериалы, огонь охватил первый этаж здания.

На месте работают пожарные и скорые.

Предварительно, пострадал один охранник.

Напомним, 9 декабря, в российском Барнауле загорелось производственное предприятие по изготовлению шин. Огонь был настолько большой, что к тушению привлекли специальный поезд.

В тот же день в торговом комплексе Москвы произошел масштабный пожар.

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