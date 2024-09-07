В России из-за атаки дронов возник пожар и детонация на складе боеприпасов

В Воронежской области (РФ) обломки беспилотника упали на склад боеприпасов. На месте прилета вспыхнул пожар и началась детонация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.
По его словам, в Острогожском районе дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат.
"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения БПЛА возник пожар, перекинувшийся на взрывоопасные предметы. Началась детонация", - написал губернатор.
Гусев добавил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района.
Местные паблики сообщают, что пожар на складе продолжается уже около двух часов.
Последние несколько месяцев территорию России почти каждую ночь атакуют ударные дроны. Под удар попадают военные объекты, инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. После попаданий или падения обломков сбитых БПЛА на месте прилетов вспыхивают масштабные пожары.
Так, в ночь на 11 августа в Воронеже прогремели взрывы. Согласно официальной информации, обломки БПЛА повредили местные административное здание и коммунальный объект.
Кроме того, на днях произошел масштабный пожар на заводе "Пластик" в Тульской области.
А в ночь на 1 сентября, дроны атаковали Московский НПЗ в районе Капотня. В результате прилета, на предприятии вспыхнул пожар.
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