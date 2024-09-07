В России из-за атаки дронов возник пожар и детонация на складе боеприпасов

По его словам, в Острогожском районе дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения БПЛА возник пожар, перекинувшийся на взрывоопасные предметы. Началась детонация", - написал губернатор.

Гусев добавил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района.

Местные паблики сообщают, что пожар на складе продолжается уже около двух часов.