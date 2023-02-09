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В России будет бунт. ГУР рассказало, как изменится режим страны-агрессора

Фото: представитель ГУР МО Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

В России изменится режим в результате бунта населения. И это будет именно бунт, а не осмысленный протест, поскольку страна-агрессор не имеет гражданского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Все сценарии (главы Кремля Владимира Путина - ред.) ложатся на подготовленную почву. Это народ, сотни лет живший в рабстве, там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления", - говорит Юсов.

Он отметил, что на каком-то этапе в РФ цены на нефть позволили прокормить население, для многих этого оказалось достаточно, а остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.

"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени... Будь это гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан - с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в самой Российской Федерации", - прогнозирует Юсов.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов не исключил, что после войны Россия может развалиться на несколько субъектов.

Как считают в Офисе украинского президента, процесс распада путинского режима начнется после двух-четырех серьезных поражений в войне.

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