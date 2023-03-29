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В России боятся, что Украина поможет белорусским националистам свергнуть режим Лукашенко

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 11:36
В России боятся, что Украина поможет белорусским националистам свергнуть режим Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Белорусские националистические формирования все чаще говорят о желании свергнуть режим Александра Лукашенко. В России обеспокоены тем, что Украина может помочь им.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, пишет РБК-Украина со ссылкой на российское "РБК".

"Лидеры и командиры этих "головорезов-наемников" (белорусских националистов, - ред.) открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского "руководства" (режима Лукашенко, - ред.)", - сказал он .

Также Галузин заявил, что размещение на территории Беларуси совместной с Россией группировки войск является якобы "мощным сдерживающим фактором" для Украины, из-за чего ВСУ удерживают часть своих воинов на этом направлении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федор Вениславский объяснил, будут ли усиливать мобилизацию в Украине из-за размещения "ядерки" в Беларуси.

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