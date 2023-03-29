В России боятся, что Украина поможет белорусским националистам свергнуть режим Лукашенко

Белорусские националистические формирования все чаще говорят о желании свергнуть режим Александра Лукашенко. В России обеспокоены тем, что Украина может помочь им.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, пишет РБК-Украина со ссылкой на российское "РБК".

"Лидеры и командиры этих "головорезов-наемников" (белорусских националистов, - ред.) открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского "руководства" (режима Лукашенко, - ред.)", - сказал он . Также Галузин заявил, что размещение на территории Беларуси совместной с Россией группировки войск является якобы "мощным сдерживающим фактором" для Украины, из-за чего ВСУ удерживают часть своих воинов на этом направлении.