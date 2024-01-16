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В России боятся, что Египет может арестовать почти 30 самолетов. СМИ рассказали детали

Архивное фото: В России боятся, что Египет может арестовать почти 30 самолетов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" попросили не совершать полетов в Египет на 27 самолетах из-за угрозы возможного ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Известия".

Отмечается, что "Аэрофлоту" не рекомендовано летать в Египет на десяти Airbus A320, четырех A321, одном A350 и девяти Boeing 777-300ER, а "России" - на трех Boeing 737-800.

Издание уточняет, что "Росавиация" разослала предупреждение после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах. 

"В то же время авиакомпании сейчас не совершают полетов на этих судах в арабскую страну", - говорится в материале.

На сайте "Аэрофлота" указано, что авиакомпания выполняет рейсы в Египет на Airbus A320 neo.

Санкции в отношении российской авиации

Недавно сообщалось, что у российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставку запчастей.

Также в Ирландии рассматривают дело о самолетах, которые могут быть признаны угнанными. В этой связи у российских компаний могут изъять 37 авиабортов за пределами России.

А Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания двух самолетов российской компании "Ильюшн Финанс Ко." в доход государства.

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